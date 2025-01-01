Алёна Бронникова Кризисная корзина Как меняется продуктовый ретейл в условиях инфляции Поделиться Твитнуть

По данным Пермьстата, в июле 2025 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,8%, с начала года продукты в регионе подорожали в общей сложности на 4,03%. В то же время количество продуктовых магазинов в краевой столице увеличивается. Как сообщает «2ГИС», за последние 12 месяцев количество продуктовых магазинов только в Перми выросло на 15%, достигнув 723 объектов.

Динамика среднего чека

Повышение цен и снижение покупательной способности с одновременным развитием рынка продовольственного ретейла обусловлено изменением поведения потребителей и ростом популярности магазинов, где представлены товары по ценам ниже рыночных.

По словам старшего преподавателя кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлии Стародумовой, тенденция к оптимизации трат у покупателей наблюдается в целом по стране, в частности и в Пермском крае. Средний чек снижается в гипермаркетах и растёт в дискаунтерах.

«Пермяки, как и жители других регионов, стали больше экономить. Это подтверждает рост оборота торговых сетей, таких как «Магнит» и «Пятёрочка», и увеличение доли собственных торговых марок всех сетей в среднем по России до +20% за 2024 год», — прокомментировала эксперт.

Она обратила внимание, что в торговой сети «Пятёрочка» за указанный период произошло снижение среднего чека и увеличение частоты покупок, рост выручки в Пермском крае составил 12%. В сети «Магнит» средний чек вырос на фоне перехода части покупателей «Пятёрочки» и «Ленты», при этом выручка магазинов выросла на 8%. В магазинах «Перекрёсток» выручка, по разным данным, снизилась на 5—7%. Максимальный рост выручки по сетям, представленным в регионе, показали магазины «Доброцен».

Два года назад в Пермь зашла екатеринбургская сеть «Жизньмарт». В региональном направлении компании сообщили, что стараются сдерживать рост цен, работа ведётся с поставщиками, логистикой и управлением ассортиментом. За год продовольственные товары подорожали примерно на 7—10%. Однако на спросе это не отразилось: в магазинах Перми, которые были открыты до 2025 года, продажи выросли на 23%, а в новых — увеличились более чем в два раза.

Помимо офлайн-покупок, потребители всё чаще прибегают к услугам доставки и покупке продуктов на маркетплейсах. Как рассказали в пресс-службе Оzon, интерес к покупке продуктов питания онлайн у жителей Перми и Пермского края показал рост — за год покупки продовольствия в штуках выросли на 73%, при этом средний чек сократился на 11%.

В группе «Лента» рост онлайн-продаж зафиксировали на 16,6% год к году, до 18,2 млрд руб., рост собственных сервисов компании составил 65,6%. В первом полугодии офлайн-трафик в магазинах вырос на 1,5%, продажи — на 12,3%, при этом рост среднего чека составил 10,7%, сообщили в компании.

Обдуманные покупки

При текущем уровне инфляции эксперты наблюдают снижение покупательной способности населения. В связи с этим растёт спрос на товары по акции, эконом-сегмент и собственные торговые марки магазинов. Как отмечает Юлия Стародумова, ранее в среднем чеке максимум акционных товаров достигал 30%, сейчас показатель вырос до 40%.

Наблюдается тренд на снижение импульсивных покупок, приоритеты смещаются в сторону экономии средств. С ростом цен в покупательской корзине увеличивается доля базовых продуктов и сокращается доля импортных товаров, наблюдается рост спроса на местные и сезонные овощи, около 20%.

«При росте инфляции до уровня 5% и выше в продуктовой корзине происходят следующие трансформации: увеличение доли базовых продуктов, таких как крупа, макароны, яйца, мука, замороженных овощей и ягод, которые зачастую бывают дешевле свежих, переход на местных производителей молочной продукции, если их цена ниже общероссийских брендов. Снижается доля премиальных категорий, кондитерских изделий, сыров, деликатесов, несезонных фруктов и овощей», — сообщила Юлия Стародумова.

О росте спроса на товары собственных марок, которые являются аналогами продуктов под известными брендами, но с более выгодной ценой, говорят и сами игроки рынка.

«Мы видим рост спроса на готовую еду, что свидетельствует о стремлении покупателей экономить время на готовку. Продолжается рост спроса на товары собственных торговых марок, которые не уступают по качеству известным брендам, но дешевле. Ещё один тренд — интерес к новинкам и товарам, ранее не представленным в магазинах. Это, например, «волосатый» шоколад или кофе в дрип-пакетах», — поделились представители группы «Лента».

На устойчивый рост популярности готовой еды обращают внимание и в «Жизньмарте». Среди трендов в компании также отмечают осознанное потребление и интерес к составу у покупателей. Руководитель регионального направления Алевтина Петросян рассказала, что компания адаптирует ассортимент под эти ожидания и усиливает позиции с понятным составом. В ближайшие годы ожидается двузначная динамика этого сегмента.

В пресс-службе розничной сети «Магнит» сообщили об увеличении интереса к натуральным продуктам и функциональному питанию: продуктам без сахара, глютена, животного белка, обогащённым протеином. По мнению представителей компании, ландшафт потребления на ближайшие десятилетия будут формировать покупатели, стремящиеся к здоровой, натуральной и полезной еде. Кроме того, продолжается рост спроса готовой еды, включая выпечку, что для бизнеса может стать важным фактором развития.

«Появление готовой еды способствует росту частоты визитов покупателей и оборота торговых точек», — прокомментировали в компании.

Как и экономисты, тенденцию к росту покупок замороженных продуктов наблюдают и в компании METRO. Компания является оператором оптовой торговли и формирует ценовое предложение исходя из своей специфики. С начала года было зафиксировано незначительное увеличение посещаемости торгового центра в Перми. А наиболее популярными среди В2С-клиентов оказались замороженные и молочные продукты, конфеты, вино и безалкогольные напитки.

«Что касается В2В-клиентов (HoReCa), то с начала года мы не только фиксируем рост их количества более чем на 4%, но растут и средний чек, и частота покупок. Среди В2В-клиентов сильный рост показывают категории: молочные продукты, заморозка и безалкогольные напитки», — добавили в пресс-службе компании.

Представители федеральной сети магазинов здорового питания «ВкусВилл» отмечают, что в Перми спрос на отдельные категории товаров стабилен, наиболее популярными продуктами остаются манго, бананы, авокадо, яйца, сливочное масло, молоко, сметана, высокобелковый йогурт и творог 5%. В этом году вырос спрос на хлеб и сырки.

Онлайн пермяки по-прежнему предпочитают покупать кофе, чай, специи, растительное масло, крупы и воду. По данным Ozon, среди самых быстрорастущих по объёмам продаж в регионе товаров стали печенье, сухофрукты и индейка.

Рост дискаунтеров и развитие доставки

Юлия Стародумова прогнозирует, что в 2025—2026 годах можно прогнозировать рост дискаунтеров, сокращение среднего сегмента и развитие доставок.

«Общероссийская динамика вытеснения дискаунтерами других форматов актуальна и для Перми, так как они увеличивают долю рынка за счёт более низких цен и удобного расположения. Средний сегмент сохраняет ауди­торию за счёт акций и программ лояльности. Магазины премиум-сегмента сейчас стагнируют, они не наращивают количество торговых точек, но и не терпят крах», — считает эксперт.

Юлия Стародумова отметила, что в ближайшее время замедление темпа роста цен не ожидается, эксперты прогнозируют рост ещё на 3—4%. В этих условиях решение о расширении могут принять такие торговые сети, как «Пятёрочка», «Магнит», «Чижик» и «Светофор». Ожидается и развитие услуг онлайн-доставки, возможно усиление поддержки местных производителей. По её мнению, на рынке сейчас выиграют те компании, которые будут вводить акции, собственные торговые марки и осуществлять бесплатные доставки.

