Жителям Прикамья советуют не выходить на улицу в морозы без особой необходимости В МЧС предупреждают о неблагоприятных метеоявлениях Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В МЧС Прикамья со ссылкой на данные Пермского ЦГМС предупреждают жителей региона о неблагоприятных метеорологических явлениях 9 декабря, в том числе морозах до -31°. В ведомстве рекомендуют не выходить на улицу при низких температурах без особой необходимости.

«В отдельных районах края прогнозируются гололёдно-изморозевые явления, на дорогах гололедица, мороз до -31°. В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линии электропередачи, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП на дорогах, возможно получение населением травм, связанных с переохлаждением и обморожением, увеличение количества пожаров», — отметили в пресс-службе МЧС.

Жителям Пермского края рекомендуют не находиться рядом с линиями электропередачи, водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком, быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности для предотвращения несчастных случаев, а также не отпускать в морозы детей на прогулки и тепло одеваться.

Также в МЧС напоминают, что в случае аварии на сетях электроснабжения нужно обесточить все электроприборы, при обогреве помещений строго соблюдать требования пожарной безопасности, не оставлять без внимания топящиеся печи и включённые электрические приборы.

Как писал ранее «Новый компаньон», в ночь на вторник, 9 декабря, на территории Прикамья прогнозируется максимальное похолодание на этой неделе. Ожидается, что температура воздуха составит от -15 до -20° на юго-западе, от -20 до -25° на основной территории, включая Пермь, и до -30° на востоке. При этом уже в четверг, 11 декабря, в регионе потеплеет до 0°.

