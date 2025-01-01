Прикамцев предупредили о морозах до -30 градусов Такое похолодание ожидается на востоке региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В воскресенье, 7 декабря, на большей части территории Пермского края температура воздуха в течение дня понизилась более чем на 10 градусов — это одно из самых резких похолоданий за последние годы. В Перми в 12:00 температура была чуть ниже нуля, а к 20:00 опустилась до минус 14,1 градуса. Об этом сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.

На большей части региона, включая Пермь, впервые в этом году температура опустилась ниже минус 10 градусов, а в Бисере достигла минус 20 градусов — это первые минус 20 в крае в текущем сезоне.

В центральных и восточных районах края прошёл сильный снег. За сутки в Губахе и Березниках выпало по 12 мм осадков, в Чермозе — 11 мм, в Перми — 9 мм. На западе и юго-западе края осадки были слабыми, а в Чайковском даже к 20:00 температура оставалась чуть выше нуля.

Максимальное похолодание прогнозируется в ночь на вторник: температура составит от минус 15 до минус 20 градусов на юго-западе региона, от минус 20 до минус 25 градусов на основной территории, включая Пермь, и до минус 30 градусов на востоке края.

