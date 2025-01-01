На текущей неделе в Прикамье ожидаются значительные перепады температуры Воздух будет прогреваться до 0 градусов и остывать до -30 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские метеорологи поделились прогнозом погоды на текущую неделю с 8 по 12 декабря. В течение рабочей пятидневки ожидаются значительные перепады температуры с понижением до -30° и прогревом до 0°.

«Начало рабочей недели в Пермском крае ожидается по-зимнему холодным. При этом отклонение от нормы по-прежнему останется положительным: +1…+1,5°. Также на этой неделе выпадет столь ожидаемый снег. Суммарно ожидается от 10 до 25 мм осадков», — отметили авторы проекта «Метеоролог.и.я».

Днём 8 декабря в центральных районах и по югу Прикамья возможно выпадение небольшого снега, температура воздуха к вечеру на севере и северо-востоке опустится до -25…-30°, на остальной территории — до -15…-20°, ветер будет северо-восточным, 2-7 м/с. Ночью 9 декабря на севере и северо-востоке ожидаются морозы -25…-30°, на остальной территории -15…-20°, днём потеплеет до -13…-18° на северо-востоке и до -8…-13° на остальной территории. Ветер будет юго-восточным, 3-8 м/с, к вечеру ожидается натекание облачности.

В ночь на 10 декабря к региону подойдёт атмосферный фронт, снег выпадет ночью на северо-западе, днём и вечером — повсеместно. Температура воздуха ночью будет около -5…-10°, а днём потеплеет до -2…-7°, ветер юго-западный, 4-9 м/с. Под влиянием циклонической активности 11 декабря снег и метель ожидаются на территории всего региона, направление и скорость ветра останутся прежними. Столбики термометров ночью будут на уровне -1…-6°, днём — около 0…-5°.

Предварительно, вечером 12 декабря к Прикамью будет смещаться холодный фронт, который вновь принесёт морозы. В течение суток ожидается облачная погода, снег, местами сильный, возможна метель, ночью -1…-6°, днём 0…-5°, ветер юго-западный, 3-8 м/с. В северных районах к вечеру температура воздуха может опуститься до -20…-25°.

