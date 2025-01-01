Из-за ДТП на Красавинском мосту в Перми снова образовалась большая пробка Легковой автомобиль столкнулся с фурой Поделиться Твитнуть

Фото: группа "ЧП ДТП Пермь" ВКонтакте

В Перми днём 6 декабря на Красавинском мосту и подъезде к нему со стороны Западного обхода вновь образовалась большая автомобильная пробка. Информация появилась от очевидцев в соцсетях. Как сообщил telegram-канал «ВЕТТА — ЭХ, ДОРОГИ», причиной стало ДТП с фурой, столкнувшейся с легковым автомобилем.

«Сегодняшняя причина огромной пробки на Западном обходе в районе Красавинского моста», — сообщается под фото с места аварии в канале.

Напомним, сейчас в Перми идёт ремонт Красавинского моста, что осложняет дорожную ситуацию, особенно в часы пик. Почти каждый день жители Кировского района жалуются на длинные пробки, скапливающиеся у подходов к мосту и на Западном обходе. В начале недели по вечерам в городе образовывались большие пробки, в том числе рядом с Красавинским мостом, дорожная ситуация 2 декабря, по данным «Яндекс Карт», оценивалась в 10 баллов.

