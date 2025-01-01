В центре Перми образовались пробки Дорожные заторы зафиксированы на нескольких улицах Поделиться Твитнуть

Вечером 1 декабря в центре столицы Прикамье скапливают пробки на главных магистралях. Движение затруднено на улицах Попова, Ленина, Революции, Пушкина, Сибирской, Николая Островского, Куйбышева и Уральской, Чкалова и Мира. Пробки также скопились на шоссе Космонавтов в районе после ЦКР в сторону Индустриального района и Комсомольском проспекте.

В департаменте транспорта Перми администраций Перми пока не было информации по поводу задержек автобусных и трамвайных маршрутов. Однако читатели «Нового компаньона», что поток транспорта двигается медленно.

«Я ехала в больницу, и опоздала на приём, хотя выезжала специально заранее, за час. Сильные пробки сейчас в центре города, весь центр стоит. Чтобы выехать из центра в Индустриальный район, потребовалось полчаса. Шоссе Космонавтов также стоит, большая пробка от рынка до Гознака», — рассказала наша читательница.

Напомним, сейчас в Перми идёт ремонт Красавинского моста, что осложняет дорожную ситуацию, особенно в часы пик. Постоянные перепады температуры и снегопады, которые накрыли регион несколько дней назад, также влияют на дорожное движение.





