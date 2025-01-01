Десятибалльные пробки сковали Пермь 2 декабря Отставание общественного транспорта от расписания составляет более 15 минут Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вечером 2 декабря в Перми фиксируются восьмибалльные пробки, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Так, сложнее всего дорожная ситуация на ул. Спешилова как в сторону центра, так и из него, а также на Комсомольском проспекте в направлении от Башни Смерти, на улицах Пушкина, Революции и Ленина.

Скапливаются заторы и на ш. Космонавтов, на улицах Куйбышева, Чкалова и Героев Хасана.

Как сообщили в департаменте транспорта города, из-за пробок общественный транспорт отстает от расписания более чем на 15 минут.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.