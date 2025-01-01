Для Кубка России по лыжным гонкам в Пермском крае уложили искусственный снег Третий этап соревнований пройдёт в Чусовом Поделиться Твитнуть

Фото: pressfoto

freepik.com

В Пермском крае готовятся к проведению третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам, который пройдёт в Чусовом. Из-за аномальной погоды для оборудования трасс пришлось использовать искусственный снег.

«Подготовка к соревнованиям, включая подготовку лыжных трасс, идёт в активном режиме. В связи с аномальными погодными условиями, мы используем различные методы, включая искусственный снег, чтобы обеспечить качественное покрытие для гонок», — отметили в администрации муниципалитета.

Глава округа Сергей Белов рассказал, что подготовленные к соревнованиям трассы на лыжной базе «Металлург» (ул. Лысьвенская, 105) сертифицированы для проведения всероссийских стартов и оснащены всем необходимым для спортсменов и болельщиков.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам состоится с 11 по 14 декабря. В рамках соревнований пройдут индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования у мужчин и женщин на дистанциях 10 и 15 км классическим и свободным стилем. Раздельный старт классическим стилем — 10 км женщины и 15 км мужчины состоится 11 декабря, спринт свободным стилем — 13 декабря, гонка преследования свободным стилем 14 декабря.

В прошлом году соревнования в рамках третьего этапа кубка проходили в Чусовом с 12 по 15 декабря. Пермякам занять призовые места не удалось.

