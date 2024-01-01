Лидером гонки на 15 км на Кубке России в Чусовом стал Андрей Мельниченко Он преодолел расстояние за 35 минут и 5,4 секунды Поделиться Твитнуть

Лыжник Андрей Мельниченко из ХМАО-Югра выиграл в гонке свободным стилем с раздельным стартом на этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Чусовом.

Спортсмен преодолел дистанцию в 15 км за 35 минут 5,4 секунды. Второе место досталось трёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову из Татарстана, а третье — Илье Семикову из Республики Коми, сообщает официальный телеграм-канал Федерации лыжных гонок России.

Четвёртое место досталось Павлу Соловьёву из Красноярского края/Мурманской области (+21,5 секунды), а пятое и шестое досталось Артёму Мальцеву из Тюменской области и Антону Тимашову из Республики Татарстан — у обоих +32,4 секунды.

Напомним, с 12 по 15 декабря в Чусовом проходит третий этап Кубка России по лыжным гонкам. Спринтерские гонки запланированы на 14 декабря.

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