Победительницей в гонке преследования в Чусовом стала Елизавета Маслакова Она пришла первой на дистанции 10 км Поделиться Твитнуть

Фото: Russianskiteam

В воскресенье, 15 декабря, московская лыжница Елизавета Маслакова заняла первое место в гонке преследования в Чусовом на дистанции 10 км. Она преодолела это расстояние за 30 минут и 10,8 секунд. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

Второе место заняла Екатерина Смирнова из Тюменской области (+1,9 секунды), а третье — Дарья Непряева из Республики Татарстан (+2,1 секунды).

Состязания проходили в рамках третьего этапа Кубка России.

В этот же день в Чусовом должна состоятся мужская гонка преследования на 15 км.

Напомним, ранее спринт на Кубке России в Чусовом выиграли Александр Терентьев и Анастасия Фалеева. Лучшей среди пермских лыжников стала Мария Истомина. Ранее в гонке на 10 км свободным стилем она заняла шестое место.

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