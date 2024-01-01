Спринт на Кубке России в Чусовом выиграли Александр Терентьев и Анастасия Фалеева Лучшей среди пермских лыжников стала Мария Истомина Поделиться Твитнуть

Лыжник Александр Терентьев, выступающий за Тюменскую область — Ненецкий АО, одержал победу в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка России в Чусовом (Пермский край). В финале Терентьев показал результат 3 минуты 5,59 секунды. Серебро завоевал Сергей Устюгов (+0,47), он выступает за Ханты-Мансийский АО — Югру, бронза — у татарстанца Сергея Забалуева (+0,69).

Пермские лыжники не смогли пройти квалификацию.

У женщин первой стала Анастасия Фалеева (Татарстан) — её результат 3 минуты 27,83 секунды. Второе место заняла Татьяна Сорина из Тюменской области (+0,25), третье — Алёна Баранова (Москва/Томская обл.) (+0,61).

Выступающая за Пермский край Мария Истомина сумела пробиться в полуфинал и заняла 11 итоговое место.

Этап в Пермском крае завершится в воскресенье.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.