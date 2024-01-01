Пермячка Мария Истомина стала шестой в гонке на 10 км на этапе Кубка России в Чусовом Победу одержала Арина Каличева Поделиться Твитнуть

На третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом (Пермский край) гонку на 10 км свободным стилем выиграла Арина Каличева, выступающая в параллельном зачёте за Москву и Вологодскую область. Спортсменка пробежала дистанцию за 26 минут 18,6 секунды.

На втором месте оказалась Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Республика Мордовия), а на третьем — Екатерина Смирнова (Тюменская область).

Мария Истомина, выступающая за Москву и Пермский край, финишировала шестой. Она отстала от лидера на 37,1 сек.

Мария Истомина — уроженка с. Усть-Буб, Сивинского округа Пермского края — самая титулованная прикамская лыжница из ныне выступающих. Она призёр чемпионата России, призёр этапа Кубка мира, чемпионка мира среди молодёжи и юниоров, бронзовый призёр чемпионата мира по бегу на роликовых лыжах 2021 года.

Кроме Истоминой, на этапе в Чусовом выступят представляющие Пермский край Андрей Кузнецов, Иван Безматерных, Евгений Новиков, Максим Максимов, Александр Ощепков, Артём Мехоношин, Даниил Ларионов, Иван Фадеев, Валерий Шилов, Яна Букалова и Пётр Мазунин.





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