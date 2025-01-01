Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае в выходные В воскресенье ожидается резкое похолодание Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Синоптики поделились прогнозом погоды на выходные 6-7 декабря в Пермском крае. После околонулевой температуры воздуха жителей региона ожидает резкое похолодание.

По данным "Яндекс Погоды", в субботу, 6 декабря, в краевой столице температура воздуха в течение дня составит 0°. Ветер будет юго-западным, с порывами до 8 м/с.

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье, 7 декабря, под влиянием холодного фронта, который будет смещаться через регион с севера на юг, температура воздуха понизится, и выпадет снег. Ночью снегопады пройдут повсеместно, днём — небольшие и умеренные — в центральных и южных районах, в отдельных районах возможны позёмки и метели.

«Ветер повернёт на северный, северо-восточный, 9-14 м/с. За счёт затока арктического воздуха в дневное время будет только холодать (аномальный ход температуры воздуха): минимальная и максимальная температуры воздуха уложатся в интервал -15…-9°, в южной половине -7…-1°», — сообщили эксперты.

В Перми 7 декабря ожидается умеренный снег. Ночью столбики термометров будут показывать около -3…-1°, а в течение дня понизятся до -11…-9°.

Ранее синоптики прогнозировали похолодание после 5-6 декабря, однако позже скорректировали прогноз и сообщили о наступлении морозов 7 декабря. Сообщалось, что сильнее всего похолодание будет ощущаться на северо-востоке. Холода продержатся в Прикамье недолго, уже с 10 по 14 декабря ожидается очередная волна тепла со снегопадами.

