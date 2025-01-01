Наступление холодов в Прикамье откладывается до 7 декабря Синоптики скорректировали прогноз погоды Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Синоптики сообщили о корректировке прогноза погоды в Прикамье на ближайшие дни. Похолодание, которое ранее ожидалось в пятницу 5 декабря, переносится на воскресенье 7 декабря.

«На сегодняшний день начало адвекции холода прогнозируется днём в субботу, начиная с северных районов края, а уже в воскресенье холод распространится на весь Пермский край. Холоднее всего ожидается на северо-востоке края», — рассказали эксперты «Метеоролог.и.Я».

В пятницу погода останется такой же, как и на протяжении всей недели. Температура воздуха на территории региона будет держаться в пределах 0…-2°С, по осадкам ожидается небольшой снег.

Напомним, ранее эксперты предполагали, что устойчивые холода придут в регион после 5-6 декабря. Однако в целом декабрь ожидается теплее климатической нормы на 3,5…4,5°. Начало будет тёплым, во второй декаде прогнозируются непродолжительные и неинтенсивные похолодания, а в третьей декаде отклонение температуры воздуха от нормы составит +1,5…+2,5°. Осадки будут в пределах нормы.

