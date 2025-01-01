Устойчивые холода в Прикамье придут после 5 декабря Синоптики составили прогноз погоды на месяц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авторы пермского научно-популярного метеорологического проекта кафедры метеорологии ПГНИУ «Метеоролог.и.я» составили прогноз погоды на декабрь в Пермском крае. В течение месяца ожидаются отклонения температуры от нормы. Устойчивые холода придут после 5-6 декабря.

По климатическим нормам средняя температура воздуха в декабре по региону составляет —11,5°, на юго-западе —9,4°, на северо-востоке —13,9°, сумма осадков — 47 мм, в диапазоне от 35 до 71 мм. В этом году месяц будет теплее климатической нормы на 3,5…4,5°. Гидрометцентр России прогнозирует величину аномалии более 1°, Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова — около +3…+4° с вероятностью примерно 75%.

В первой декаде месяца отклонение температуры воздуха от нормы, по среднесрочным данным, составит +7…+8°. Начало декабря будет тёплым, столбики термометров будут держаться у отметки 0°.

«Большой вклад в положительную аномалию внесёт первая половина декады, когда в Пермском крае будет наблюдаться околонулевая температура воздуха. С 5-6 декабря ожидается установление устойчивой отрицательной температуры воздуха. Сумма осадков ожидается с небольшим дефицитом, особенно по югу края», — сообщают эксперты.

Во второй декаде отклонение температуры от нормы составит +4…+5°, похолодания ожидаются, но они не будут интенсивными и продолжительными. Количество осадков — в пределах нормы. В третьей декаде отклонение температуры воздуха от нормы составит +1,5…+2,5°, осадки — в пределах нормы. Но с учётом большой заблаговременности прогноз может измениться.

Как писал «Новый компаньон», к 6 декабря на севере Прикамья температура опустится до -10…-15°, а к 7 декабря на севере и востоке возможны первые в этом сезоне морозы до -20°. В центральных и южных районах к концу недели температура понизится до -5…-10°.

