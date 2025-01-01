В Прикамье ожидаются морозы до -20 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Предстоящая неделя в Пермском крае начнётся в условиях аномально тёплой для декабря погоды, однако к её концу регион ждёт резкое похолодание — с приходом арктических воздушных масс и первыми серьёзными морозами. Об этом пишет ВЕТТА.

С понедельника по четверг, 2—5 декабря, погода останется относительно стабильной: на большей части территории температура будет держаться около 0 °C, преимущественно облачно, осадков ожидается мало. Максимальное потепление уже зафиксировано — вечером 30 ноября на юге края столбики термометров поднимались выше +3 °C, а в Перми температура достигала +2,9 °C. К утру 2 декабря станет немного холоднее: в большинстве районов — от 0 до -2 °C, на востоке — до -4 °C.





Во второй половине дня 2 декабря и утром 3 декабря мокрый снег пройдёт на севере, востоке и в Перми. Ещё один эпизод осадков в виде мокрого снега возможен в четверг, 4 декабря, на севере и востоке региона. Температура останется вблизи нулевой отметки, и снежный покров начнёт формироваться лишь в северных и восточных районах.





Резкие перемены начнутся в конце недели. Вечером 4 декабря арктический воздух начнёт распространяться с северо-востока европейской части России, а к полудню 5 декабря достигнет северных границ Пермского края. При прохождении холодного фронта здесь ожидается снегопад, а в ночь на 6 декабря на севере температура опустится до -10…-15 °C. Значительное похолодание затронет и восточные территории.





К воскресенью на севере и востоке возможны первые в этом сезоне морозы до -20 °C, что станет официальным началом метеорологической зимы в этих районах. В центральных и южных районах похолодание будет менее выраженным, но к концу недели температура там также снизится до -5…-10 °C. Таким образом, устойчивая зима на юге края, вероятно, наступит примерно на месяц позже климатической нормы.

