В Пермский край после арктического вторжения придёт волна тепла Она ожидается на следующей неделе

Зарина Ситдикова

В Пермском крае в ближайшие дни ожидается арктическое вторжение, за которым почти сразу придёт волна тепла. Об этом сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«После очень тёплого (на 7-10° выше климатической нормы) начала декабря в воскресенье, 7 декабря, вслед за прохождением холодного фронта ожидается арктическое вторжение. С 10 по 14 декабря — очередная волна тепла, но без оттепели, сопровождаемая снегопадами», — рассказали эксперты.

В воскресенье и понедельник 7-8 декабря в регионе температурный фон прогнозируется ниже климатической нормы на 4-8°. Затем, 9 декабря, он приблизится к норме.

Ранее сообщалось, что в начале следующей недели в Пермском крае возможны кратковременные заморозки: до −10…−15° на юге края и до −20…−25° на севере и востоке. В середине месяца в регион придут снегопады.

