Декабрь в Прикамье будет теплее климатической нормы Температура воздуха будет на 2-3 градуса выше нормы

Константин Долгановский

По данным синоптиков, декабрь в Пермском крае будет значительно теплее обычного: средняя температура воздуха, по прогнозам, превысит климатическую норму на 2-3 градуса. Однако он окажется прохладнее декабря 2024 года. Об этом сообщил доктор географических наук Андрей Шихов, пишет «Рифей».

По его словам, осадков на юге региона ожидается меньше среднего, а на севере — в пределах нормы. Из-за этого декабрь может стать малоснежным: к концу месяца в Перми высота снежного покрова, вероятно, составит около 20 сантиметров.

Начало месяца действительно выдалось аномально тёплым и почти без снега. Первые заметные снегопады и формирование минимального снежного покрова прогнозируются на 6—7 декабря. В начале следующей недели возможны кратковременные заморозки: до −10…−15° на юге края и до −20…−25° на севере и востоке. После этого, по предварительным данным, ожидается возвращение более мягкой погоды, а в середине месяца — новые снегопады.

