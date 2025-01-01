«Амкар Пермь» продлил контракт с тренером вратарей Валерий Шанталосов присоединился к штабу в 2024 году Поделиться Твитнуть

ФК "Амкар Пермь"

Руководство футбольного клуба «Амкар Пермь» и тренер вратарей Валерий Шанталосов продлили контракт. Информация об этом появилась в социальных сетях клуба 5 декабря.

«Футбольный клуб и 59-летний тренер вратарей продлили соглашение о сотрудничестве до конца 2026 года. Валерий Дмитриевич присоединился к тренерскому штабу в январе 2024 года. В прошедшем сезоне «Амкар» пропустил наименьшее количество мячей в LEON — Второй лиге Б группы 4», — рассказали в пресс-службе «Амкара».

Напомним, назначение Шанталосова на должность тренера вратарей «Амкар Пермь» стало первым после вступления в должность главного тренера Андрея Блажко. Отмечалось, что тренерскую деятельность он ведёт около 20 лет, имеет звание мастера спорта, выступал в качестве футболиста за сборную Беларуси, английский «Сток Сити», казахстанский «Тобол» и российские клубы.

Ранее «Новый компаньон» писал, что занявший в сентябре пост главного тренера ФК «Амкар Пермь» в статусе исполняющего обязанности Ярослав Мочалов избавился от приставки «и.о».

