Алёна Бронникова «Амкар Пермь» объявил о назначении нового тренера вратарей Валерий Шанталосов имеет опыт работы в РПЛ Поделиться Твитнуть

ФК "Амкар Пермь"

Главный тренер ФК «Амкар Пермь» Андрей Блажко назначил нового тренера вратарей. Как сообщает пресс-служба клуба, им стал 57-летний Валерий Шанталосов.

Сам бывший футболист отмечает, что ведёт тренерскую деятельность уже почти 20 лет. Решение перейти в тренерский штаб «Амкара» по приглашению Блажко он принял быстро.

«Мы созвонились, пообщались, и я быстро принял решение. Руководство ставит высокие цели и не опускает руки в трудной ситуации — для меня это главное. Уже сейчас тренерским штабом работа ведётся слаженно, целенаправленно и профессионально, что, несомненно, принесёт нужный результат», — уверен Шанталосов.

Валерий Шанталосов родился в Могилёве, в 1991 году получил звание мастера спорта. В качестве футболиста выступал за сборную Беларуси, английский «Сток Сити», нижегородский «Локомотив», калининградскую «Балтику» и казахстанский «Тобол». Имеет опыт работы тренером в Российской премьер-лиге, он работал в махачкалинском «Динамо», «Чайке», «Крыльях Советов», московском «Торпедо», «Химках» и других клубах.

Бывший тренер «Амкара», Гаджи Гаджиев, ставший в 2019 году учредителем и президентом махачкалинского «Динамо», в 2021 году пригласил на работу Валерия Шанталосова. И уже в следующем году команда вышла в Первую лигу, когда ворота бело-голубых защищал Хазбулат Хамхоев.

Напомним, «Амкар» в январе объявил о назначении нового главного тренера Андрея Блажко. Контракт рассчитан до конца текущего года. В начале недели команда начала подготовку к сезону. В первый день тренировок стало известно о расставании с четырьмя игроками.





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