Андрей Стрельцов «Амкар» начал подготовку к сезону В первый день тренировок клуб объявил о расставании с четырьмя игроками Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Сегодня, 15 января, футболисты «Амкара» вышли из отпуска и приступили к тренировкам в рамках первого тренировочного сбора, который пройдёт в Перми. Часть игроков уже прошли медицинский осмотр и приняли участие в первом тренировочном занятии. Им руководил новый наставник — Андрей Блажко. Остальные игроки вернутся на тренировочную базу на этой неделе. Впрочем, не все.

Пресс-служба клуба сообщила, что «Амкар» покидают нападающий Иван Матюшенко, защитники Вячеслав Дёмин и Максим Игнатьев, а также вратарь Семён Морозов.

Два игрока из этого списка — Матюшенко и Игнатьев — входили в число основных. Матюшенко провёл за «Амкар» 22 матча и забил четыре гола во Второй лиге и Кубке России, Игнатьев отыграл за пермскую команду 16 поединков.

Контракт с игроками расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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