В Кунгуре Прикамья установили памятник городовому В городе также запланирована установка серии скульптур ремесленников

Фото: группа "Кунгурский округ" ВКонтакте

В Прикамье появился памятник городовому. Бронзовую скульптуру установили в Кунгуре на ул. Гоголя, рядом с краеведческим музеем 2 декабря. Как сообщили в администрации округа, она представляет собой собирательный образ стража порядка 19 века.

Высота памятника составляет 180 см, рядом с ним расположилась маленькая собака. Автором выступил пермский скульптор Алексей Залазаев, которому принадлежит ещё одна установленная в Кунгуре скульптура — «Никитка Летун». Для его установки на тротуаре была разобрана плитка, которую рабочие будут восстанавливать.

Также на ул. Карла Маркса установили арт-объект «Городские часы», после настройки по ним можно будет отслеживать время. Кроме того, в городе планируют установить серию бронзовых скульптур «Ремесленники Кунгура».

Напомним, макет «Городового» был представлен в сентябре, его установка произведена в рамках обустройства туристического центра в Кунгуре. Позже стало известно, что на площадке у скульптурной композиции «Пуп Земли» планируется установить бронзовый 3D-макет исторической части города под названием «Град любимый, град родной».

