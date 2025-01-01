В Кунгуре установят бронзовый 3D-макет исторической части города Его оснастят шрифтом Брайля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На площадке у скульптурной композиции «Пуп Земли» в Кунгуре установят бронзовый 3D-макет исторической части города. Ему дадут название «Град любимый, град родной». Об этом сообщает пресс-служба Министерства по туризму Пермского края.

«Трёхметровое полотно из бронзы продемонстрирует уникальный рельеф исторической части города начала XX века, архитектурные доминанты — порядка 28 объектов знаковых исторических зданий и храмов, включая уничтоженные в период советской власти. Его установка планируется на площадке у «Пупа Земли», — рассказали в ведомстве.

Макет также оснастят шрифтом Брайля для незрячих и слабовидящих людей. Планируется, что он станет новой фотозоной и точкой старта туристического маршрута, по которому можно будет пройти с аудиогидом.

В рамках обустройства туристического центра в Кунгуре также установят памятник городовому. В сентябре был представлен макет скульптуры.

