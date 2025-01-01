Алёна Бронникова Для возведения моста через Егошиху власти Перми передадут в край пять участков Общая площадь составляет 8,5 га Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Перми планируют передать в краевую собственность на безвозмездной основе несколько участков и объектов для реализации проекта по строительству второй очереди моста через Егошиху. Решение вступит в силу со дня его официального опубликования.

Соответствующий документ был внесён главой Перми Эдуардом Сосниным на рассмотрение депутатов в Пермскую городскую думу. Первым на проект решения обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Как указано в приложениях, в собственность Пермского края будет передана дорога по ул. Революции, от ул. Островского до б. Гагарина, протяжённостью почти 1,9 тыс. м, а также пять земельных участков общей площадью 8,5 га по ул. Революции и ул. Макаренко, предназначенные под территории общего пользования.

Напомним, первая часть моста, обеспечивающего связь между Свердловским и Мотовилихинским районами Перми, была введена в эксплуатацию в 2004 году. К строительству второй очереди приступили в 2025 году, подряд выиграл «Уралмостострой» за 1,7 млрд руб.

Длина модернизируемого отрезка дороги составит 257 м. В октябре была забетонирована первая свая и начато сооружение других опор. Завершение всего комплекса работ намечено на 2027 год.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.