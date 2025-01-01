На строительстве моста через Егошиху в Перми забетонирована первая свая Завершение всего комплекса работ намечено на 2027 год Поделиться Твитнуть

На строительстве второй очереди моста по ул. Революции в Перми выполнено бетонирование первой сваи, заглубленной на 33 м, начато сооружение других опор. Об этом написал губернатор Дмитрий Махонин в своём Telegram-канале.

В дальнейшем предстоит возвести девять опор, осуществить монтаж пролётных балок, произвести укладку дорожного покрытия, обустроить пешеходные зоны и установить систему освещения. В результате реконструкции ширина проезжей части увеличится с четырёх до шести полос.

Кроме того, будет проведена реновация существующей части моста. Планируется усилить опорные конструкции для повышения устойчивости к возрастающим транспортным потокам, заменить дорожное полотно и установить новые барьерные ограждения.

Напомним, первая часть моста, обеспечивающего связь между Свердловским и Мотовилихинским районами Перми, была введена в эксплуатацию в 2004 году. В настоящее время его пропускная способность составляет свыше 40 тыс. автомобилей в сутки. Реализация второго этапа строительства позволит снизить нагрузку на существующий мост.

Завершение всего комплекса работ намечено на 2027 год.

Ранее «Новый компаньон» писал, что подряд на строительство получило АО «Уралмостострой». Длина модернизируемого отрезка дороги составит 257 м. Общая стоимость контракта — 1,7 млрд руб.

