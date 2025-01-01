Авиарейсы из Перми в Минск возобновятся в апреле 2026 года Полётная программа рассчитана до декабря следующего года Поделиться Твитнуть

регистрация на рейс Пермь-Минск

Министерство транспорта Пермского края

Согласно приказу министерства транспорта Прикамья, размещённому на сайте ведомства, прямое авиасообщение Пермь — Минск вошло в список субсидируемых международных маршрутов на 2026 год. Полётная программа начнётся 2 апреля и завершится 31 декабря следующего года.

Как указано в документе, предельное количество авиарейсов в неделю — два. Размер субсидии из бюджета Пермского края на один парный рейс составит 1,15 млн руб.

В 2025 году рейсы в столицу Белоруссии выполнялись дважды в неделю — по вторникам и субботам. Перевозчиком являлась авиакомпания «Икар», использующая для этих целей самолеты Embraer-190, рассчитанные на 110 пассажирских мест. В 2025 году полётная программа была прекращена досрочно — авиасообщение было приостановлено в конце сентября.

Добавим, что в 2026 году из столицы Прикамья планируется открыть прямой рейс до Сухума (Абхазия). Направление будет субсидироваться с 1 по 11 января, а также с 1 по 31 июля следующего года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.