Субсидируемые авиарейсы Пермь-Минск завершатся досрочно Последний перелёт состоится 30 сентября

Согласно информации, предоставленной Министерством транспорта Пермского края изданию «Коммерсантъ-Прикамье», авиасообщение между Пермью и Минском будет приостановлено в конце сентября и возобновлено в 2026 году.

Напомним, что данное направление было запущено 1 апреля 2025 года и изначально планировалось до 31 декабря.

Рейсы в столицу Белоруссии выполняются дважды в неделю — по вторникам и субботам. Перевозчиком является авиакомпания «Икар», использующая для этих целей самолеты Embraer-190, рассчитанные на 110 пассажирских мест. Начальная стоимость билета на данный рейс составляет 4,5 тыс. руб.

В декабре 2024 года компания «Икар» вновь выиграла конкурс, проведённый краевым Министерством транспорта, на осуществление субсидируемых перелётов по маршруту Пермь-Минск. Общее количество запланированных рейсов на сезон составляло 60 в обе стороны.

