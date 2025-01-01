Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В пермских ресторанах пройдёт уикенд в коми-пермяцком стиле Гастрономический фестиваль дополнит музыкальная составляющая Поделиться Твитнуть

Фото: ПДНТ "Губерния"

В субботу, 6 декабря, в Перми вновь состоится фестиваль «Дикоросы» (0+). Коми-пермяцкий музыкально-гастрономический фестиваль уже проводился 30 августа, сейчас намечена «вторая серия».

Музыкальные события пройдут на площадках ресторанов, шефы которых участвуют в гастрономическом эксперименте: создании фьюжн-меню, в которых коми-пермяцкие традиции сочетаются с современными веяниями, с собственными авторскими разработками шефов, а также с традициями кухонь других народов. Так появляются щи-рамен, кебаб по-коми-пермяцки и другие кулинарные диковинки.

Гастрономический эксперимент проходит в семи пермских заведениях, и площадки фестиваля «Дикоросы» расположены так, чтобы можно было устроить дегустации во всех.

Фестиваль пройдёт с 15:00 до 18:00 в пяти локациях:

— двор по ул. Куйбышева, 33 («ПокеРамен» и «Парадная»);

— двор за ЦУМом (KebabKlub, площадка внутри заведения);

— двор по ул. Пермской, 80 (Usagi);

— «Дом Третьяковой» (ул. Советская, 32);

— «Игрушки» (ул. Революции, 20).

В программе — концерты народных коллективов, традиционные забавы, гастрономические презентации и дегустации специальных блюд в формате бранча. Вход свободный.

Главными героями фестиваля станут народные коллективы из Коми-Пермяцкого округа и других территорий Прикамья. Они исполнят традиционную музыку, проведут игры для всех поколений, проведут мастер-классы. Концерты сменят диджей-сеты: многие из диджеев — участников фестиваля родом из Коми-Пермяцкого округа и создают современные электронные треки на основе этнических мелодий.

