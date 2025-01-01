Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В пермских ресторанах пройдёт фестиваль коми-пермяцкой кухни Семь шефов создали специальное меню-посвящение северной прикамской традиции Поделиться Твитнуть

Фото: ПДНТ "Губерния"

В семи пермских ресторанах с 1 по 14 декабря будет представлено специальное меню, посвященное истории и современности коми-пермяцкой культуры. В проекте под кураторством Пермского дома народного творчества «Губерния» и автора гастрономического телеграм-канала Алексея Папулова приняли участие шеф-повара в сотрудничестве с хранительницами семейных рецептов из Коми-Пермяцкого округа и других территорий Пермского края. Каждое блюдо стало авторским соединением истории и актуальных гастрономических веяний.

Своими семейными рецептами поделились хранительницы традиций, с которыми сотрудничает «Губерния», в частности, организаторы фестиваля «Бур сур» из деревни Мижуева Кудымкарского округа, участницы ансамблей «Кукушка» из одноименной деревни Кочёвского округа, «Верхокамье» из села Сепыч Верещагинского округа, сотрудники центра национальной культуры «Ассяма горт» села Архангельское Юсьвинского округа.

Татьяна Санникова, генеральный директор Пермского дома народного творчества «Губерния»:

— Гастрономические фестивали в небольших посёлках Пермского края давно стали нашей особенностью, такие события проходят почти в каждой территории, в большинстве — два-три раза в год; но в этом проекте народная, семейная кухня впервые попадает в рейтинговые рестораны и становится вдохновением для шеф-поваров, показывая свою востребованность среди разных поколений.

Специальное меню предложат «УмамиКатико», Usagi, «Дом Третьяковой», Kebab Club, «Игрушки», «One Гоги» и «Парадная» — заведения, работающие с разными кухнями и аудиториями. Шеф-повара объединят традиционные рецепты со своим авторским взглядом.

Попробовать блюда можно будет в течение двух недель, начиная с 1 декабря, когда будет отмечаться двадцатилетие объединения Коми-Пермяцкого округа и Пермской области в единый субъект Российской Федерации.

Алексей Папулов, куратор проекта:

— Это первый проект в России, где широко ставится эксперимент — соединение традиционной кухни с современной, цель которого — показать, как они хорошо сочетаются между собой, как снова актуальной становится народная культура в целом. Появятся не просто гастрономические посвящения коми-пермяцкой кухне, а, по сути, новая кухня-фьюжн, где будут элементы паназиатской, японской, европейской кухни в широком смысле.

Среди шефов, принявших участие в проекте, — Константин Мехоношин, бренд-шеф ресторанного холдинга Zaza Group, потомственный мастер коми-пермяцкой кулинарии, амбассадор коми-пермяцкой кухни.

Как пояснил «Новому компаньону» Алексей Папулов, в разработке меню шефы максимально ушли от тех блюд, которые уже и так знакомы каждому. Если в меню и будут шаньги и посикунчики, то в новой авторской версии. Среди необычных предложений есть, например, кебаб по-коми-пермяцки.

Презентация меню обещана на следующей неделе.

