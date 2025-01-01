Предсезонные сборы «Амкар Пермь» начнутся 9 января 2026 года Команда выйдет из отпуска 8 января Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ФК "Амкар Пермь"

В пермском футбольном клубе «Амкар» объявили о начале предсезонных сборов. Как сообщает пресс-служба «красно-чёрных», игроки команды выйдут из отпуска 8 января, а 9 января у них начнутся первые сборы в Перми, которые продлятся до 21 января. Сейчас подопечным Ярослава Мочалова выданы индивидуальные задания для подготовки.

Кроме того, запланированы сборы в Сочи. Они продлятся с 24 января по 6 февраля, а затем с 9 по 20 февраля. После завершения сборов начнётся цикл подготовки к первому туру, который может начаться с 1 марта. Он продлится семь дней.

Ранее «Новый компаньон» писал, что состав ФК «Амкар Пермь» пополнили молодые игроки «Академии-Амкар». Как рассказали в пресс-службе клуба, свои первые профессиональные контракты подписали четыре футболиста.

Кроме того, в 2026 году Ярослав Мочалов продолжит исполнять обязанности главного тренера ФК «Амкар Пермь».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.