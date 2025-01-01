Алёна Бронникова Владелец ТЦ «Гостиный двор» в Перми не смог обжаловать проведение экспертизы Мэрия требует снести два строения у здания Поделиться Твитнуть

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 3 декабря рассмотрел апелляционную жалобу владельца ТЦ «Гостиный двор» индивидуального предпринимателя Валерия Гусева на определение арбитража о назначении судебной экспертизы по делу о сносе двух строений рядом с ТЦ. Как указано на сайте «Электронное правосудие», жалоба оставлена без удовлетворения.

Иск с требованием признать два объекта у «Гостиного двора» самовольными постройками и снести их администрация Свердловского района Перми подала в суд год назад. Речь идёт о двух одноэтажных строениях, где находятся холодный склад и рабочий кабинет, площадью 85,1 и 73,6 кв. м. Суд запретил производить госрегистрацию сделок в отношении земельного участка, где находятся спорные объекты.

Ответчик с требованиями не согласился. В сентябре 2025 года Арбитражный суд Пермского края вынес решение о проведении строительно-технической экспертизы, в рамках которой необходимо установить, являются ли помещения капитальными строениями. Эксперты должны представить в суд до 1 июня 2026 года результаты, которыми также должно быть определено соответствие объектов нормативам, законодательству и ограничениям, а также находятся ли они в зоне газораспределительных сетей, и несёт ли их эксплуатация потенциальную опасность.

В октябре Гусев ходатайствовал о приобщении к материалам дела письменных пояснений с приложением комплексной правовой и лингвистической рецензии на отзыв АО «Газпром газораспределение Пермь». В ноябре ходатайство было частично удовлетворено. Письменные пояснения приобщены к материалам дела, комплексная правовая и лингвистическая рецензия на отзыв была возвращена ответчику. Суд посчитал, что указанные доказательства не отвечают признакам относимости, допустимости и не являются безусловным и бесспорным доказательством какого-либо обстоятельства, имеющего существенное значение для дела.

Следующее заседание по делу назначено на 18 декабря.

