По делу о сносе строений ТЦ «Гостиный двор» в Перми назначена судебная экспертиза Её результаты должны быть представлены в суд до 1 июня 2026 года

Арбитражный суд Пермского края вынес решение о проведении строительно-технической экспертизы в рамках дела о признании двух площадей в пермском ТЦ «Гостиный двор» самовольными постройками, подлежащими сносу. Согласно определению суда от 26 сентября, исследование будет проведено специалистом из ФБУ «Пермская лаборатория судебной экспертизы», пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Истцом по делу выступает администрация Свердловского района Перми, обратившаяся с иском к владельцу «Гостиного двора» Валерию Гусеву, ранее владевшему фабрикой «Хеми».

Экспертизе предстоит установить, являются ли два помещения площадью 85,1 и 736 кв. м, находящиеся за основным зданием «Гостиного двора», капитальными строениями. В числе вопросов к эксперту — соответствие данных сооружений строительным и градостроительным нормативам, земельному законодательству и ограничениям территорий с особыми условиями. Также необходимо выяснить, находятся ли объекты в охранной зоне газораспределительных сетей, и несёт ли их эксплуатация потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. Результаты экспертизы должны быть представлены в суд до 1 июня 2026 года.

Иск о признании спорных помещений незаконными и требованием их сноса был подан городскими властями в ноябре 2024 года. Согласно документам, представленным в суде, данные строения, расположенные по адресу пр. Комсомольский, 54, представляют собой неотапливаемый склад и рабочий кабинет.

