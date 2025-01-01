Алёна Бронникова С собственника двух объектов у ТЦ «Гостиный двор» в Перми требуют снести постройки Суд рассмотрит иск мэрии 14 января Поделиться Твитнуть

Администрация Свердловского района Перми обратилась в суд с требованием признать два объекта у ТЦ «Гостиный двор», которые находятся в собственности индивидуального предпринимателя Валерия Гусева, самовольной постройкой и снести их. На документ, опубликованный в картотеке арбитражных дел, обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Иск был направлен ещё в октябре. Мэрия требует с владельца в течение полугода снести два одноэтажных здания площадью 85,1 и 73,6 кв. м, а затем восстановить благоустройство занятой территории за свой счёт. Ответчик с требованиями не согласился.

В ноябре были приняты обеспечительные меры в виде запрета производить государственную регистрацию сделок в отношении земельного участка, где находятся спорные объекты. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, было привлечено Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю. Судебное разбирательство назначено на 14 января 2025 года.

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