В Перми начали устанавливать ещё две новогодние ёлки Церемонии зажигания состоятся на следующей неделе

Фото: telegram-канал Павла Черепанова

В Перми приступили к установке ещё двух новогодних елей. На эспланаде 2 декабря начали монтаж главной ели города, а 3 декабря в саду им. Миндовского — монтаж главной ели Индустриального района. Кадрами с места работ в своём telegram-канале поделился депутат Законодательного собрания Пермского края Павел Черепанов.

«На эспланаде начали устанавливать новогоднюю ёлку. Говорят, что в этом году она будет 33 метра, что на три метра выше предыдущих», — отметил он.

В саду им. Миндовского ведутся работы по установке ёлки и монтажу световых элементов и украшений. Торжественная церемония зажигания огней на ней состоится 13 декабря в 17:00. Церемония зажигания огней на главной ёлке Перми пройдёт на следующий день — 14 декабря.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 1 декабря в Перми зажгли огни на главной новогодней ёлке Свердловского района. Мероприятие сопровождалось праздничной программой.

