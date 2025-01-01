Пермяков 1 декабря приглашают зажечь огни на ёлке в Свердловском районе Для гостей подготовили праздничную программу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 1 декабря зажгутся огни на главной новогодней ёлке в Свердловском районе. Администрация приглашает жителей города посетить торжественную церемонию, которая начнётся в 17:00.

«На площади у ДК им. А.Г. Солдатова 1 декабря в 17:00 состоится торжественная церемония зажжения огней на главной новогодней ёлке Свердловского района», — сообщается в соцсетях районной администрации.

Для гостей организаторы подготовили праздничную программу. У ёлки пройдут игры с аниматорами, выступления Деда Мороза и Снегурочки и традиционный хоровод вокруг главного символа Нового года.

Церемония зажигания огней на главной новогодней ёлке Перми пройдёт 14 декабря. Событие даст старт новогодним торжествам, а с 17 декабря пермяки смогут посетить резиденцию Деда Мороза. В общей сложности в Перми запланировано более 200 мероприятий, связанных с празднованием Нового года и Рождества.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.