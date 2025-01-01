Новогодние торжества в Перми официально начнутся 14 декабря Всего запланировано более 200 мероприятий Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Церемония зажигания огней на главной новогодней ёлке Перми 14 декабря даст старт новогодним торжествам в краевом центре. Об этом рассказали 24 ноября на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию Нового года и Рождества в Перми.

С 17 декабря начнёт работу резиденция Деда Мороза, где для организованных групп до 30 человек будет проходить праздничная программа «В гости к Дедушке Морозу». В январе резиденцию можно будет посетить индивидуально.

Главная ёлка города традиционно будет установлена в ДК им. А.Г. Солдатова. Приглашения получат дети-победители различных олимпиад и конкурсов, победители спортивных соревнований, а также дети участников специальной военной операции. Во время мероприятия каждый ребенок получит сладкий подарок.

В новогоднюю ночь в центральном ледовом комплексе «Легенды Пармы» будет организована трансляция поздравительных видеообращений и музыкальное сопровождение. Для обеспечения безопасности горки в этот период работать не будут. Будут установлены ограждения с металлодетекторами на входе, а также организовано дежурство 33 сотрудников частных охранных организаций и 47 контролеров. Кроме того, будет дежурить бригада скорой медицинской помощи.

С 3 по 11 января, в период новогодних каникул, на территории ледового комплекса будут проводиться интерактивные программы. 7 января, с 13:00 до 16:00, состоится концерт, посвященный Рождеству Христову. В выходные и праздничные дни на объекте будет работать 23 сотрудника ЧОО, а в будние дни — 12.

На набережной реки Камы также будут организованы новогодние мероприятия. В Хрустальном зале откроется приёмная Деда Мороза, работа которой начнётся 25 декабря. На променадной части набережной пройдет интерактивная уличная программа для всех желающих.

В общей сложности на территории Перми запланировано более 200 мероприятий, связанных с празднованием Нового года и Рождества.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в этом году на эспланаде Перми установят новую ёлку. Её высота будет 33 метра.

