В Перми установят новую городскую ёлку высотой 33 метра

Ледовый городок

Константин Долгановский

В Перми состоялось заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Нового года и Рождества. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, традиционно центральной площадкой для новогодних мероприятий в Перми будет городская эспланада. Основная концепция празднования наступающего 2026 года — «Легенды Пармы», она посвящена миру мифов, сказов и легенд уральской тайги — Пармы.

В центральном комплексе «Легенды Пармы» будет создано 10 ледовых объектов, включая пять ледовых горок, четыре скульптурные композиции и одну покатушку. В оформлении объектов используются мотивы произведений уральских авторов Павла Бажова и Дмитрия Мамина-Сибиряка, а также образы коми-пермяцкого эпоса. Художественное решение включает в себя элементы орнаментов народов Пермского края и стилизованные изображения Пермского звериного стиля.

Новинкой для Перми станет горка для катания на сноубордах, горных лыжах и тюбингах, которая, как и центральный ледовый комплекс, разместится на городской эспланаде перед Законодательным собранием. На горке будет предусмотрено три склона: два склона для спуска на сноубордах и горных лыжах и один склон (включающий в себя четыре жёлоба) для спуска на тюбингах. Высота горки составит 8 м, длина — 80 м.

В этом году появится новое свето-иллюминационное оформление, а на городской эспланаде — новая главная ель высотой 33 м.

Также новое оформление разместится на Гостевом маршруте (на дорожной развязке ш. Космонавтов и ул. Подлесной, а также на опорах освещения по ш. Космонавтов).

Также «Новый компаньон» писал, что новогодние торжества в Перми официально начнутся 14 декабря.

