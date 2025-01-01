Алёна Бронникова
Ремонт пермского памятника «Бронекатер АК-454» оценили в 7 млн рублей
Подрядчика выберут 12 декабря
Пермский центр охраны памятников опубликовал на сайте госзакупок электронный конкурс по ремонту памятника «Бронекатер АК-454», установленный у проходных судозавода «Кама» (ул. Буксирная, 4). Участие в тендере смогут принять только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Подрядчика определят 12 декабря. Ему нужно будет за 180 дней, но не позднее 30 июня 2026 года заменить металлические элементы и окрасочные слои бронекатера. Для этого потребуется снять и после выполнения всех работ установить обратно на судно навесные элементы, а само судно — на постамент, затем выполнить благоустройство территории.
Катер является объектом культурного наследия регионального значения «Бронекатер АК-454, установленный в честь трудовых подвигов рабочих и служащих судозавода в годы Великой Отечественной войны». Научно-проектная документация по реставрации была оценена в 1,2 млн руб.
Подрядчика выбрали в 2023 году, историко-культурную экспертизу документация прошла в 2024 году. У бронекатера были обнаружены серьёзные повреждения, такие как коррозия в днище, трещины на обшивке, следы перелома корпуса. Дефекты будут устранены в ходе планируемой реконструкции.
