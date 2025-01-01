Алёна Бронникова Ремонт пермского памятника «Бронекатер АК-454» оценили в 7 млн рублей Подрядчика выберут 12 декабря Поделиться Твитнуть

Сайт МАУК "Городской центр охраны памятников" г. Перми

Пермский центр охраны памятников опубликовал на сайте госзакупок электронный конкурс по ремонту памятника «Бронекатер АК-454», установленный у проходных судозавода «Кама» (ул. Буксирная, 4). Участие в тендере смогут принять только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Подрядчика определят 12 декабря. Ему нужно будет за 180 дней, но не позднее 30 июня 2026 года заменить металлические элементы и окрасочные слои бронекатера. Для этого потребуется снять и после выполнения всех работ установить обратно на судно навесные элементы, а само судно — на постамент, затем выполнить благоустройство территории.

Катер является объектом культурного наследия регионального значения «Бронекатер АК-454, установленный в честь трудовых подвигов рабочих и служащих судозавода в годы Великой Отечественной войны». Научно-проектная документация по реставрации была оценена в 1,2 млн руб.

Подрядчика выбрали в 2023 году, историко-культурную экспертизу документация прошла в 2024 году. У бронекатера были обнаружены серьёзные повреждения, такие как коррозия в днище, трещины на обшивке, следы перелома корпуса. Дефекты будут устранены в ходе планируемой реконструкции.

