Алёна Бронникова У проходных судозавода «Кама» в Перми отреставрируют памятник «Бронекатер АК-454» Власти проводят конкурс на разработку проекта Поделиться Твитнуть

Сайт МАУК "Городской центр охраны памятников" г. Перми

В Перми отреставрируют памятник «Бронекатер АК-454, установленный в честь трудовых подвигов рабочих и служащих судозавода в годы Великой Отечественной войны», который находится около проходных судозавода «Кама» на ул. Буксирной. Городской центр охраны памятников объявил конкурс на разработку соответствующей научно-проектной документации.

Максимальная цена контракта — 1,2 млн руб. Заявки на участие принимаются до 22 сентября. Победителя определят 25 сентября.

Согласно конкурсной документации, площадь застройки составляет 125,3 кв. м, площадь земельного участка, где находится памятник — 205 кв. м. Подрядчик до 7 мая 2024 года должен будет провести научные исследования и инженерные изыскания, разработать проект по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и подготовить рабочую документацию.

Памятник «Бронекатер АК-454» установлен на бетонном постаменте, на северной стороне которого размещены 16 мраморных плит с именами 192 рабочих и служащих завода, погибших в Великой Отечественной войне. Как сообщается на сайте центра охраны памятников, судозавод производил бронекатеры для Волжской военной флотилии в 1943 году. Моряки-десантники называли их речными танками. Установленный на постамент катер участвовал в обороне Сталинграда, освобождения Бухареста, Вены, Белграда, боях против японских милитаристов. Его доставили на завод и отремонтировали в 1974 году, а затем разместили на пьедестале и открыли 9 мая в том же году у центральной проходной судозавода «Кама». Авторами являются пермский скульптор Анатолий Уральский и архитектор Мендель Футлик.





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