Зарина Ситдикова
Проект реконструкции пермского «Бронекатера АК-454» прошёл госэкспертизу
Памятник установлен у проходных судозавода «Кама»
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края опубликовала акт историко-культурной экспертизы на проект реконструкции «Бронекатера АК-454» в Кировском районе.
Как ранее писал «Новый компаньон», конкурс на разработку соответствующей научно-проектной документации Городской центр охраны памятников провёл осенью прошлого года. Победителем закупок стало ООО «Проектно-строительная компания «Рестюнион». В конце июня текущего года общество передало все необходимые документы на экспертизу.
Анализ проекта проводился в Саратове. По итогам госэкпертизы он признан соответствующим требованиям законодательства РФ в области государственной охраны объектов культурного наследия. Эксперты рекомендовали его согласовать.
Напомним, пермский судостроительный завод производил бронекатеры для Волжской военной флотилии в 1943 году. Моряки-десантники называли их речными танками. Установленный на постамент катер участвовал в обороне Сталинграда, освобождении Бухареста, Вены, Белграда, боях против японских милитаристов. Его доставили на завод и отремонтировали в 1974 году, а затем разместили на пьедестале у центральной проходной судозавода «Кама» и открыли 9 мая того же года. В мемориал также входят 16 мраморных плит с именами 192 рабочих и служащих завода, погибших в годы Великой Отечественной войны. Авторами монумента являются пермский скульптор Анатолий Уральский и архитектор Мендель Футлик.
Согласно проектной документации, сейчас у бронекатера имеются серьёзные повреждения: коррозия в днище, трещины на обшивке, следы перелома корпуса. Дефекты будут устранены в ходе будущей реконструкции.
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