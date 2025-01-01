В столице Прикамья готовится к открытию мясной ресторан федеральной сети Общепит «The Бык» может появиться в одном из крупных ТЦ Перми Поделиться Твитнуть

В Перми планируется открытие мясного ресторана «The Бык». Заведение входит в сеть, владельцем которой является Мехак Галстян.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», для размещения рассматриваются несколько крупных торговых центров, включая «Колизей Cinema», ЦУМ и «iMall Эспланада».

Особенностью ресторана является единая фиксированная цена на большинство блюд (около 350-400 руб.) и ориентация на мясные блюда.

Первый ресторан сети открылся в Калуге в 2016 году. Также франшиза включает рестораны в Москве, Санкт-Петербурге и Туле. У владельцев есть собственное производство мяса, что позволяет устанавливать низкие цены на блюда.

