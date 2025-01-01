Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском Театре-Театре назначен главный режиссёр Марк Букин занял должность, вакантную после ухода Владимира Гурфинкеля Поделиться Твитнуть

Марк Букин

Никита Чунтомов

Марк Букин назначен главным режиссёром Театра-Театра. Таким образом, закрыта вакансия, которая существовала аж с 2019 года — с момент ухода из театра Владимира Гурфинкеля.

До недавнего времени Марк Букин был куратором малой сцены театра — «Сцены-Молот». Сейчас его полномочия расширяются. По словам режиссёра, в настоящее время он согласовывает свой новый функционал с художественным руководителем театра Борисом Мильграмом.

В творческих планах Марка Букина — постановка «Сирано де Бержерака» (16+) с Маратом Мударисовым в главной роли. Премьера планируется после завершения реконструкции большого зрительного зала театра.

Как неоднократно сообщалось, в настоящее время идёт судебная борьба за должность художественного руководителя Театра-Театра: прокуратура добивается увольнения Бориса Мильграма «в связи с утратой доверия». Суд первой инстанции встал на сторону истца.

