Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «У нас всё своеобразное, начиная с тематики» Куратор «Сцены-Молот» Марк Букин подводит итоги прошедшего театрального сезона и делится планами на следующий Поделиться Твитнуть

Марк Букин

Никита Чунтомов

— Мы с вами встречались весной 2022 года и обсуждали планы «Сцены-Молот» на сезон 2022/23. Удалось ли воплотить все задумки или жизнь внесла свои коррективы? Как вообще прошёл сезон?

— Я очень доволен результатами сезона, потому что одна из задач, которую я перед собой ставил как куратор «Сцены-Молот», — расширить репертуар этой площадки, и это удалось. На «Сцене-Молот» оставалось всего пять названий; в нынешнем, недавно завершившемся сезоне мы сделали два обновления репертуарных спектаклей и выпустили шесть новых премьер, итого в репертуаре теперь 11 названий.

Премьеры двух уже готовых спектаклей перенесены на осень, но это связано с огромным количеством премьер на обеих сценах Театра-Театра, с объёмом необходимой технической подготовки. Мы фактически сделали спектакли «Как пережить лето» и «Серёжа очень тупой» и даже показали их на публику, но официальные премьеры решили отложить на начало нового сезона. Всё остальное из задуманного сделано: восстановлены «Сказка о царе Салтане» с новым — студенческим — составом и «Пермские боги» — тоже с новым составом.

Вышли новые спектакли: «Живая история о смерти», «Квадрат», «Урожай», «Солярис». Вошли в постоянный репертуар спектакль-концерт Татьяны Виноградовой «И чувства вновь крылаты» и пластический спектакль «Провинция — столица» Свободного театра современного танца Ксении Малининой.

— А если говорить не о количестве, а о содержании, вы довольны? Выдерживается ли идеология «Сцены-Молот» как экспериментальной площадки, альтернативной по отношению к большой сцене?

— Мне кажется, да. Очень хорошо всё складывается с камерными мюзиклами, которые стали появляться на «Сцене-Молот» в этом сезоне. Это экспериментальные мюзиклы, которые на большой сцене не могли бы состояться. В них всё своеобразное, начиная с тематики, — взять хотя бы «Живую историю о смерти»: эта тема на большой сцене вряд ли сыграла бы.

Те мюзиклы, которые ставятся и будут ставиться на «Сцене-Молот», — это не формат большого шоу. Это спектакли новаторских форматов. Композитор Владимир Раннев поставил у нас совсем необычный музыкальный спектакль «Серёжа очень тупой» — это как бы мюзикл, но в то же время не мюзикл, а оратория, в которой музыкальные инструменты — микроволновки, холодильники, вентиляторы и стиральные машины.

Подростковый мюзикл «Как нам пережить лето» — конечно, более попсовый, но музыка, которую написал Александр Марголин, — очень современная, это настоящий поиск форм. Александр вообще-то актёр Театра на Таганке и вокалист в группе Goodradio, а его первый мюзикл случился у нас, в Перми.

— Какие планы вы строите на следующий сезон?

— Многие спектакли нашего актуального репертуара родились в театральной лаборатории «Резиденция ТТ». В новом сезоне мы продолжим проводить лаборатории, но в другом формате. Раньше молодые режиссёры впятером приезжали и за неделю делали пять эскизов. Сейчас мы приглашаем режиссёров по одному в течение всего года — на срок, который удобен и нам, и им. Лаборатория не прекращается, она бесконечная — в течение сезона. Это делается для того, чтобы не останавливать репертуар — он расширяется, у нас много премьер на обеих сценах, вся труппа занята.

Уже спланирована лаборатория на следующий сезон, приедут пять режиссёров.

В начале ноября у нас состоится премьера спектакля Бориса Леонидовича…

— Мильграм ставит спектакль для малой сцены?

— Да! Но это ведь не впервые. У него был «Месяц в деревне», «Конец игры» по Беккету, «Вертинский»…

— И что же он нынче делает?

— Пьесу Николая Коляды, даже не пьесу, а сценарий. Он известен под названием «Чирик кердык ку-ку», есть и другие варианты названия. У нас спектакль называется «Как Сергей Сергеич прославиться хотел», это пока рабочее название. При этом Сергей Сергеич там вообще не главный герой, главные героини — старушки. Это такая трогательная комедия.

В декабре, может быть, в январе постараемся сдать камерный мюзикл, который готовится с предыдущей лаборатории «Резиденция ТТ» — «Чёртова доставка». Его будет ставить Ксения Малинина, в роли композитора выступил наш штатный дирижёр Кирилл Бузмаков. Художники-постановщики — Полина Гречко и Маша Левина, которые делали сценографию пластического спектакля «Сердце пармы».

В феврале у нас по плану премьера спектакля «Маузер», ставить будет Виктор Мульков — пермский режиссёр, известный по «бродилке» Пермского театра оперы и балета Location. Он в этом году завершает обучение в Санкт-Петербурге у Анатолия Праудина.

…А дальше режиссёр из Санкт-Петербурга Кирилл Люкевич будет ставить «Гамлет. Могильщики» — спектакль его собственного сочинения о двух могильщиках из шекспировского «Гамлета». Вот они на кладбище, философствуют, рассуждают о жизни, а им всё приносят и приносят трупы героев этой пьесы…

— Действительно, там же все умерли…

— …Есть ещё премьеры в планах, но пока я бы их не называл: там всё на стадии подписания договоров.

— А каковы ваши собственные творческие планы? Вы же ещё и режиссёр, а не только куратор малой сцены Театра-Театра!

— У меня 26 октября — премьера спектакля «Отцы и дети» по Тургеневу, это будет мой первый спектакль на большой сцене Театра-Театра. В главной роли Иван Вильхов. У меня всегда так: для меня актёр является решающим фактором. После того как Иван сыграл в «Раскольникове» Свидригайлова, я понял, что хочу ставить на него Базарова. Он — решение этого спектакля, как Марат Мударисов был решением «Раскольникова».

Потом я еду в Новосибирск, ставить «Ромео и Джульетту» в театре «Красный факел». Премьера в апреле.

…А дальше в Театре-Театре хотим в июне-июле представить спектакль с рабочим названием «Крысолов» — рок-оперу по легенде о Гаммельнском Крысолове. Её сейчас пишут по нашему заказу композитор Ольга Шайдуллина и поэт Михаил Бартеньев. Материал должен быть готов к Новому году, и, надеюсь, мы успеем выпустить спектакль к концу сезона. Там очень сложная задача: формат, который мы предполагаем, требует работы художника-постановщика, способного оформить событие вроде открытия Олимпийских игр или Евровидения. Ну, в идеале.

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