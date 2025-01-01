Для Пермского края утвердили предельный рост тарифов Изменение размера оплаты коммунальных услуг в 2026 году пройдёт дважды Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство РФ установило максимальный порог увеличения стоимости коммунальных услуг для жителей Пермского края. Соответствующее распоряжение для всех российских регионов на 2026 год подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно вступило в силу 25 ноября. Планируется два этапа повышения стоимости услуг в течение следующего года.

В Пермском крае с 1 января рост составит 1,7%. Данный этап связан с изменением параметров НДС. Второе изменение тарифов для жителей региона произойдёт 1 октября, и оно будет существенно выше — 15%. При этом допустимое отклонение от установленного индекса не должно превышать 14,9%.

Установленные предельные значения индексации платы за коммунальные услуги призваны ограничить суммарное увеличение стоимости услуг ЖКХ для населения в целом. По информации ФАС, индексация тарифов необходима для обеспечения стабильной работы жилищно-коммунального комплекса, улучшения качества предоставляемых услуг, а также для модернизации коммунальной инфраструктуры.

Отметим, в будущем году рост тарифов на коммунальные услуги затронет всех жителей России. Наибольшее увеличение, без учёта максимально допустимого отклонения, прогнозируется в Ставропольском крае (22%), Дагестане (19,7%), Тамбовской (17,5%) и Тюменской (17,2%) областях, а также в Республике Северная Осетия (16,3%). Предельно допустимое отклонение в Ставропольском крае составит 21,9%, а в Орловской области — 14,9%.

В отличие от ситуации с 1 июля 2025 года, когда в Пермском крае был зафиксирован рекордный рост тарифов на услуги ЖКХ (до 21,1%), из-за массовых жалоб законность повышения проверяла Генпрокуратура РФ, и проверки прошли по всей стране. В этот раз регион не является лидером по этому показателю.

