Для Пермского края утвердили предельный рост тарифов
Изменение размера оплаты коммунальных услуг в 2026 году пройдёт дважды
Правительство РФ установило максимальный порог увеличения стоимости коммунальных услуг для жителей Пермского края. Соответствующее распоряжение для всех российских регионов на 2026 год подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно вступило в силу 25 ноября. Планируется два этапа повышения стоимости услуг в течение следующего года.
В Пермском крае с 1 января рост составит 1,7%. Данный этап связан с изменением параметров НДС. Второе изменение тарифов для жителей региона произойдёт 1 октября, и оно будет существенно выше — 15%. При этом допустимое отклонение от установленного индекса не должно превышать 14,9%.
Установленные предельные значения индексации платы за коммунальные услуги призваны ограничить суммарное увеличение стоимости услуг ЖКХ для населения в целом. По информации ФАС, индексация тарифов необходима для обеспечения стабильной работы жилищно-коммунального комплекса, улучшения качества предоставляемых услуг, а также для модернизации коммунальной инфраструктуры.
Отметим, в будущем году рост тарифов на коммунальные услуги затронет всех жителей России. Наибольшее увеличение, без учёта максимально допустимого отклонения, прогнозируется в Ставропольском крае (22%), Дагестане (19,7%), Тамбовской (17,5%) и Тюменской (17,2%) областях, а также в Республике Северная Осетия (16,3%). Предельно допустимое отклонение в Ставропольском крае составит 21,9%, а в Орловской области — 14,9%.
В отличие от ситуации с 1 июля 2025 года, когда в Пермском крае был зафиксирован рекордный рост тарифов на услуги ЖКХ (до 21,1%), из-за массовых жалоб законность повышения проверяла Генпрокуратура РФ, и проверки прошли по всей стране. В этот раз регион не является лидером по этому показателю.
