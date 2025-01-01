Генеральная прокуратура проверит законность повышения тарифов на ЖКХ Проверки начнутся по всей стране Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Из-за публикаций и жалоб от жителей страны о росте тарифов на коммунальные услуги генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность увеличения цен на ЖКХ. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Игорь Краснов поручил организовать проверки в местных органах власти и предприятий ЖКХ.





«Несмотря на среднюю по стране индексацию начислений в размере 11,9 %, в ряде регионов счета за коммунальное обслуживание значительно выше. Первоочередное внимание будет обращено на пресечение злоупотреблений при включении в тарифы необоснованных расходов коммунальщиков», — отметили в прокуратуре.





В случае обнаружения нарушений прокуроры примут меры для восстановления прав граждан.





Напомним , с 1 июля 2025 года жители Перми и Пермского края столкнулись с запланированным увеличением стоимости коммунальных услуг. Общий процент увеличения установлен на отметке 21,1%, однако этот показатель относится к суммарному платежу, а не к каждому отдельному виду услуг. Данный рост является наибольшим среди всех регионов Российской Федерации.

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