В Перми открылась вторая гастрокофейня «Фрай» Заведение будет работать в техническом режиме Поделиться Твитнуть

Фото: гастрокофейня "Фрай"

В Перми 1 декабря по ул. Чернышевского, 20 открыла двери вторая в городе гастрокофейня «Фрай». Как указано в соцсетях команды проекта, пока заведение будет работать в техническом режиме с 10 до 20 часов.

По данным telegram-канала in vino papulos, помимо кофе, в меню будут представлены вафли с ростбифом, огурцами пиклз и яйцом пашот, а также с форелью, пашотом, рикотой и маринованной свёклой, драники, с креветками и ростбифом, сэндвичи, сырники, шакшука и поке.

Как сообщалось ранее, в новом кафе будет доступно 35 посадочных мест. Концепция заключается в том, чтобы предложить посетителям блюда, которые дополняют кофейную культуру. Это кухня comfort food — простая и подходящая для ежедневного употребления.

Первая кофейня находится по ул. Пермской, 161. Проект был запущен ещё летом 2015 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.