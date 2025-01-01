Алёна Бронникова Депутаты поддержали запрет продажи вейпов в Пермском крае Законопроект принят в двух чтениях Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

В Пермском крае поддержан полный запрет продажи вейпов. Соответствующий законопроект был единогласно поддержан на пленарном заседании регионального парламента в двух чтениях.

Законопроект был внесён к Законодательное собрание губернатором в конце октября. Документом предлагается запретить розничную продажу устройств для потребления никoтинcoдepжaщeй продукции на территории региона.

Ограничения касаются электронных приборов, которые используются для получения никoтинcoдepжaщeгo или бeзникoтинoвoгo аэрозоля, пара, в том числе электронные системы доставки никотина и устройств для нагревания табака, a также их составные части и элементы (такие устройства, как вейпы, IQOS, HQD и пр.). Законом для нарушителей предусмотрены штрафы: для должностных лиц 15-20 тыс. руб., для юрлиц — 50-100 тыс. руб. Запрет начнёт действовать с 1 марта 2026 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.