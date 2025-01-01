Закон о продаже вейпов в Прикамье вступит в силу в первом квартале 2026 года Нарушителей ждут штрафы Поделиться Твитнуть

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин высказался в прямом эфире 25 ноября на странице в соцсети «ВКонтакте» о противниках законопроекта, предусматривающего запрет розничной продажи устройств для потребления никoтинcoдepжaщeй продукции на территории региона, в том числе вейпов. Планируется, что закон вступит в силу в первом квартале 2026 года.

Глава региона выразил удивление, что у данной инициативы имеются противники, и напомнил, что ограничения на торговлю табачными изделиями в мелкой рознице были введены ещё в 2023 году. Запреты были установлены в связи с тем, что опасную для здоровья продукцию беспрепятственно могли приобрести дети.

«Дельцы, дробя бизнес, снова начали торговать в ларьках. Причём защитники мелкой розницы с удовольствием пускают их на земельные участки — они могут стоять на землях ТСЖ, управляющих компаний, и всё как будто бы хорошо, но детям продаётся отрава. Поэтому мы постараемся сделать так, чтобы с начала первого квартала этот закон вступил в силу. Начались какие-то инсинуации по этому поводу, и на нас уже начинает оказываться давление производителями этих изделий. Но они ничего не добьются, мы запрет установим, это сознательная, правильная мера. Кроме того, мы, конечно же, будем защищать свои интересы в суде», — поделился Дмитрий Махонин.

Он также напомнил председателям ТСЖ и главам управляющих компаний, что они являются нарушителями закона, в случае, если в границах их территорий в ларьках продается запрещённая уже сейчас продукция, поскольку за этим должны следить именно собственники. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности, в том числе штрафам.

Напомним, законопроект о продаже вейпов в Пермском крае планируется рассмотреть на пленарном заседании краевого парламента в ноябре.

