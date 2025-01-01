Проект бюджета Прикамья до 2028 года рассмотрят во втором чтении 27 ноября Спикер краевого парламента Валерий Сухих анонсировал повестку ближайшего пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проект главного финансового документа Пермского края на 2026-2028 годы во втором чтении рассмотрят на пленарном заседании краевого парламента 27 ноября. Депутаты также обсудят пакет решений в области социальной политики, налогообложения, развития АПК и административного законодательства. Об этом сообщил спикер Законодательного собрания Прикамья Валерий Сухих.

Ко второму чтению законопроекта о бюджете рассмотрен пакет поправок и предложений, скорректированы несколько статей расходов. В том числе поддержано предложение губернатора увеличить расходы на оказание медпомощи онкобольным — на 822 млн руб. в 2026 году, 1 млрд руб. — в 2027-м и 1,14 млрд руб. — в 2028-м и на лечение редких заболеваний — на 97,3 млн руб. ежегодно.

Одобрены поправки по увеличению резервного фонда Пермского края для оказания дополнительных мер поддержки участникам СВО, дополнительные средства в 2027 году на разработку проектов по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде.

«Принятые поправки отражают приоритетные направления работы региональных властей. Дополнительные финансовые возможности были грамотно распределены для решения ключевых задач по поддержке семей с детьми, участников СВО и территорий. После перераспределения средств проект бюджета сохранил свою сбалансированность, социальную направленность и готов к итоговому рассмотрению на заседании регионального парламента. Свёрстанный в непростых экономических условиях, он отвечает запросам жителей Пермского края и задачам, которые стоят сегодня перед регионом», — подчеркнул Валерий Сухих.

Кроме того, на заседании депутаты рассмотрят проект закона, которым предлагается предоставлять статус многодетной семьи, в том числе, семьям с усыновлёнными детьми и детьми под опекой, а также сохранить этот статус, если в ней есть совершеннолетний ребёнок с инвалидностью первой или второй группы до 23 лет. Многодетные семьи также смогут бесплатно посещать краевые и муниципальные музеи, выставки, парки.

Единовременную выплату за рождение ребёнка участника СВО предлагается продлить, претендовать на неё теперь смогут также жёны бойцов, участвующих в спецоперации, которые родят детей на территории Прикамья в 2026 году.

В экономический блок повестки вошли инициатива о полном запрете на продажу вейпов и других подобных устройств на территории региона, а также предложение губернатора увеличить выплаты молодым специалистам АПК более чем в два раза — до 350 тыс. руб. сотрудникам с высшим образованием и до 250 тыс. руб. — специалистам со средним профессиональным образованием.

В рамках традиционного «правительственного часа» выступит министр строительства Пермского края Артём Габдрахманов. Он доложит о реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы. Также депутаты заслушают выступление руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю Алексея Юшкова.

