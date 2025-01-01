Губернатор Прикамья внёс в ЗС законопроект о запрете продажи вейпов Его рассмотрят в ноябре Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

Губернатор Дмитрий Махонин внёс в Законодательное собрание Пермского края инициативу о запрете на розничную продажу устройств для потребления никoтинcoдepжaщeй продукции на территории региона. Об этом сообщает ЗС в соцсетях.

Запрет, отметим, коснётся электронных приборов, которые используются для получения никoтинcoдepжaщeгo или бeзникoтинoвoгo аэрозоля, пара, в том числе электронные системы доставки никотина и устройств для нагревания табака, a также их составных частей и элементов (вейпы, IQOS, HQD и пр.).





Проект закона предполагает штрафы: для должностных лиц они составят 15-20 тыс. руб., а юрлица заплатят от 50 до 100 тыс. руб.





Депутаты должны рассмотреть законопроект на пленарном заседании в ноябре. В случае принятия проекта закона запрет на продажи вейпов начнёт действовать с 1 марта 2026 года.





Напомним, ранее «Новый компаньон» уже писал, что законопроект о запрете на продажу вейпов и устройств по типу IQOS разработал Минпромторг . Кроме того, в прошлом году в Прикамье в силу вступил закон о запрете реализации табачной и никотинсодержащей продукции, а также кальянов и вейпов в павильонах, за исключением тех населённых пунктов, в которых отсутствуют магазины.

